Bayern deklassieren Brügge | Glatte Eins für den Matchwinner

Den ersten Schuss aufs Tor verzeichneten in der zweiten Minute noch die Belgier, drei Zeigerumdrehungen später war es aber Lennart Karl, der mit seinem ersten Champions League-Treffer bei seinem ersten Champions League-Start den FC Bayern in Führung schoss. Ein Tor für die Geschichtsbücher, Jamal Musiala ist damit seinen Titel als jüngster Bayern-Torschütze in der Königsklasse los.

Für die Hausherren war der Treffer aber lediglich eine Initialzündung. Denn im Gegensatz zur ersten Hälfte gegen Borussia Dortmund (2:1) münzten die Münchner dieses Mal ihre erdrückende Dominanz in weitere Tore durch Harry Kane und Luis Díaz um.

Im zweiten Durchgang blieb der bayrische Haferlschuh voll auf dem Gas, die Belgier ergaben sich vollends dem konstanten Dauerdruck der Hausherren. Ins Arbeitszeugnis konnte sich der amtierende Pokalsieger lediglich die leidenschaftliche Abwehrarbeit eintragen, der vierte Treffer durch Nicolas Jackson konnte allerdings nicht verhindert werden.

Torfolge

1:0 Karl (5.): Tah spielt steil auf Karl, der den Ball mit einem herausragenden ersten Kontakt mitnimmt. Der Youngster dreht sich dabei um die eigene Achse und geht direkt ins Dribbling Richtung Sechzehner, an dessen Grenze der 17-Jährige wuchtig und platziert mit links abschließt.

2:0 Kane (14.): Für die Belgier geht es jetzt viel zu schnell. Díaz hält auf dem linken Flügel den Ball und wartet, bis Laimer steil in Position gesprintet ist. Der Österreicher bekommt im perfekten Moment den Ball und legt quer auf Kane, der nur noch einschieben muss.

3:0 Díaz (34.): Auf der linken Angriffsseite können die Bayern machen, was sie wollen. Díaz kommt nach einem Doppelpass mit Laimer wieder an den Ball und spaziert in den Sechzehner. Der Kolumbianer wird überhaupt nicht angriffen und zündet eine Fackel, die direkt über Torhüter Jackers unter dem Querbalken einschlägt.

4:0 Jackson (79.): Wieder steht der beste Münchner am heutigen Abend im Zentrum. Laimer leitet den Angriff selbst ein, der Ball landet nach Zwischenstation bei Olise wieder beim polyvalenten Allesspieler im Sechzehner. Dessen Abschluss wird geblockt und fällt Jackson vor die Füße, der abstaubt.

Die Noten für die Bayern

Eingewechselt:

69‘ Nicolas Jackson für Kane

69‘ Leon Goretzka für Karl

69‘ Tom Bischof für Guerreiro

81‘ Minjae Kim für Upamecano

81‘ Wisdom Mike für Díaz