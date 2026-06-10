Magdeburg verpflichtet MacNulty

Der 1. FC Magdeburg hat Anselmo García MacNulty (23) verpflichtet. Der Innenverteidiger, der zwischen 2019 und 2023 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stand, wechselt ablösefrei vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle zu den Elbstädtern. In Magdeburg soll der Linksfuß Jean Hugonet (26) ersetzen, der sich Hannover 96 angeschlossen hat.

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🇮🇪 Hi, Anselmo!



Anselmo Garcia Mac Nulty verstärkt unsere Abwehr. Der 23-jährige Innenverteidiger spielte zuletzt für @PECZwolle in der Eredivisie.



Herzlich willkommen bei uns, Anselmo! 😊



ℹ️ Alle Infos lest ihr in der 📲 FCM-App und auf 💻 1fcm .de.

—————#EINMALIMMER pic.twitter.com/TcGkWEmpdH — 1. FC Magdeburg (@1fc_magdeburg) June 10, 2026

FCM-Sportdirektor Peer Jaekel erklärt: „Wir sind sehr froh, dass sich Anselmo für einen Wechsel zu unserem Klub entschieden hat. Trotz seines jungen Alters hat er bereits wertvolle Erfahrung sammeln können und war in seinen bisherigen Stationen konstant Stammspieler. Mit seinem positiven Mindset, seinem starken linken Fuß und seiner körperlichen Präsenz mit 1,90 Metern wird er unsere Defensive weiter verstärken.“