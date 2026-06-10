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Offiziell 2. Bundesliga

Magdeburg verpflichtet MacNulty

von Fabian Ley - Quelle: 1.fc-magdeburg.de
1 min.
Anselmo García MacNulty im Einsatz für Zwolle @Maxppp

Der 1. FC Magdeburg hat Anselmo García MacNulty (23) verpflichtet. Der Innenverteidiger, der zwischen 2019 und 2023 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stand, wechselt ablösefrei vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle zu den Elbstädtern. In Magdeburg soll der Linksfuß Jean Hugonet (26) ersetzen, der sich Hannover 96 angeschlossen hat.

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FCM-Sportdirektor Peer Jaekel erklärt: „Wir sind sehr froh, dass sich Anselmo für einen Wechsel zu unserem Klub entschieden hat. Trotz seines jungen Alters hat er bereits wertvolle Erfahrung sammeln können und war in seinen bisherigen Stationen konstant Stammspieler. Mit seinem positiven Mindset, seinem starken linken Fuß und seiner körperlichen Präsenz mit 1,90 Metern wird er unsere Defensive weiter verstärken.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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