Irres Transfer-Drama um Braunschweigs Köhler

Eintracht Braunschweig verhandelt mit dem Grasshopper Club Zürich weiterhin über einen Transfer von Sven Köhler (29). Laut dem ‚kicker‘ herrscht über die Ablöse aber noch Uneinigkeit, weshalb unklar ist, ob es zu einem Wechsel kommt. Eile ist nicht unbedingt geboten, das Transferfenster in der Schweiz schließt am 16. Februar.

Die Vorgeschichte ist kurios: Der ‚kicker‘ führt aus, dass sich Köhler eigentlich für einen Verbleib bei den Löwen aussprach, nachdem das Interesse der Grasshoppers bekannt geworden war. Nur wenige Tage später teilte der Braunschweiger Kapitän dann doch seinen Wunsch mit, nach Zürich zu wechseln. Seither sei Köhler von der Mannschaft isoliert und hoffe darauf, dass zeitnah eine Einigung erzielt wird.