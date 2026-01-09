Menü Suche
30-Millionen-Angebot für Semenyo-Ersatz

von Dominik Schneider - Quelle: Takvim
In der Champions League im Einsatz: Baris Alper Yilmaz @Maxppp

Während die Tränen über den Abschied von Antoine Semenyo (26) noch nicht getrocknet sind, müssen die Verantwortlichen des AFC Bournemouth schon intensiv nach einem Ersatz suchen. Dabei haben die Cherries laut ‚Takvim‘ schon konkrete Schritte bei Baris Alper Yilmaz (25) eingeleitet. Dem Bericht der türkischen Tageszeitung zufolge haben die Engländer eine erste Offerte in Höhe von 30 Millionen Euro für den Nationalspieler eingereicht.

Für die Vereinsführung von Galatasaray reicht das Angebot allerdings nicht aus. Der Versuch des Premier League-Klubs wurde umgehend abgelehnt. Unter 40 Millionen Euro will man sich nicht an den Verhandlungstisch setzen, heißt es weiter. Yilmaz steht noch bis 2028 bei Gala unter Vertrag. Der Linksaußen spielt seit 2021 für Cimbom, bei einem Wechsel auf die Insel wäre es die erste Auslandsstation für den Rechtsfuß.

