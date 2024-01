Xavis Nachfolger-Kandidaten | Rashford, ten Hag & die Axt

Die sechs Barça-Kandidaten

Der Paukenschlag ist in Spanien immer noch zu hören: Am Samstag verkündete Xavi, dass er den FC Barcelona zum Saisonende vorzeitig verlassen wird. Auch zwei Tage später ist das Aus des Trainers das beherrschende Sportthema des Landes. Gleich drei Sportzeitungen widmen ihre Titelseite dem Rücktritt des 44-Jährigen – genauer gesagt einer Stellungnahme von Barça-Präsident Joan Laporta, der am gestrigen Sonntag erklärte, er akzeptiere den zukünftigen Rücktritt des Coaches nur, weil er „ein ehrlicher und anständiger Kerl“ sei und „eine Legende des Vereins“.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Laporta geht ein Risiko mit Xavi ein“, so die Einschätzung der katalanischen ‚Sport‘. Auch die in Madrid ansässige ‚as‘ bewertet die Situation rund um Barça negativ. „Kein Ausweg“, so das Blatt, „Laporta und Xavi unterzeichnen einen fiktiven Frieden in einem sportlich und wirtschaftlich in die Ecke gedrängten Klub.“ Die ‚L’Esportiu‘ nennt die aktuelle Situation in Barcelona etwas nüchterner „die neue Realität“. Die ‚Mundo Deportivo‘ blickt derweil in die Zukunft. „Casting Post Xavi“, so die Zeitung. Kandidaten laut dem Blatt: Sérgio Conceição (FC Porto), Hansi Flick (vereinlos), Mikel Arteta (FC Arsenal), Thiago Motta (FC Bologna), Jürgen Klopp (Jürgen Klopp) und Imanol (Real Sociedad).

Lese-Tipp

Abschiedsgerücht: Arteta reagiert überdeutlich

Der Clubgänger und die Axt

Fußballer – sie sind wie wir. Marcus Rashford etwa, der vor ein paar Tagen in einem Nachtclub derart die Sau rausließ, dass er sich an den Tagen danach krankmeldete. Blöd nur, dass es natürlich nicht unbemerkt bleibt, wenn man als Stürmerstar von Manchester United feiern geht. Die englische Yellow Press amüsierte sich prächtig, Trainer Erik ten Hag fand es deutlich weniger lustig.

Unter der Anzeige geht's weiter

So wenig tatsächlich, dass Rashford beim gestrigen FA Cup-Spiel der Red Devils gegen den Viertligisten Newport County (4:2) nicht im Kader stand. „Ich erledige das mit Rashford“, nutzt die ‚Sun‘ ein Zitat von ten Hag als Titel und nennt die aktuelle Situation ein „Problem zwischen Klub und Clubgänger“. Auf der ‚Daily Mail‘ prangt: „Rashford-Krise. Ten Hag setzt die Axt bei Rashford an.“