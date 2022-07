De Ligt-Deal: Brazzo bleibt in München

Wenn der FC Bayern am heutigen Montag zur Saisonvorbereitung in die USA reist, werden Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe nicht mit im Flieger sitzen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, bleibt das Duo in München, um die letzten Details für den Transfer von Matthijs de Ligt abzuwickeln.

Der 22-jährige Innenverteidiger soll in Kürze bei den Bayern einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Mit Juventus Turin hat der deutsche Rekordmeister am Wochenende vollständige Einigung erzielt. Berichten zufolge fließt für den Niederländer eine Sockelablöse von 70 Millionen Euro, die erfolgsabhängig noch weiter steigen kann.