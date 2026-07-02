Noch immer hat das blamable WM-Aus von Deutschland keine personellen Konsequenzen nach sich gezogen. Während bei anderen Nationen wie der Niederlande, von Gruppengegner Ecuador oder von Südkorea die Trainer ihren Hut bereits genommen haben, mahlen die Mühlen bei der deutschen Nationalmannschaft deutlich langsamer. Immerhin fand heute ein Treffen im DFB-Hauptquartiert statt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Bild‘ berichtet, dass beim dreistündigen Aufeinandertreffen der führenden Köpfe des DFB der sportliche Verlauf der WM und alles drumherum aufgearbeitet wurde. Nagelsmann musste sich erklären und Fragen zu Fehleinschätzungen und der Atmosphäre im Team beantworten. Anschließend wurde ihm von Präsident Bernd Neuendorf, Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Rudi Völler und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig ein Rücktritt nahegelegt.

Eine Ad-Hoc-Reaktion blieb jedoch aus. Nagelsmann erhält Bedenkzeit. Dabei geht es dem Bericht zufolge vor allem um die ausstehende Abfindung, die dem Bundestrainer zustünde. Per Klausel kann sich der DFB zwar einseitig von Nagelsmann trennen, dabei werden aber rund sieben Millionen Euro Nachzahlung fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass man dem 38-Jährigen die Möglichkeit anbot, selbst zurückzutreten, wird als Chance gesehen, damit Nagelsmann „mit erhobenem Kopf aus der Situation gehen kann“. Ob er diese ergreifen wird, soll sich in den kommenden Tagen zeigen. Die Rückendeckung in den Gremien ist auf ein Minimum gesunken, eine Zukunft als Trainer der Nationalmannschaft nahezu ausgeschlossen.

Der Boulevardzeitung zufolge soll „allerspätestens bis Anfang der Woche“ eine endgültige Entscheidung fallen. Wunsch-Nachfolger bleibt derweil Jürgen Klopp. Ein Abwerbeversuch von Red Bull soll aber erst dann initiiert werden, wenn die Nagelsmann-Akte geschlossen wurde. Klopp kann RB für den DFB per Ausstiegsklausel verlassen, grundsätzliche Bereitschaft dafür soll er schon signalisiert haben.