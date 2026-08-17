Benzema soll schon wieder gehen

Karim Benzema soll Al Hilal in diesem Sommer verlassen. Laut der Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ verhandelt der 38-Jährige mit dem saudischen Pokalsieger über eine Auflösung seines Vertrages. Diese Angelegenheit gestaltet sich allerdings schwierig: Da Benzema teilweise auch vom saudischen Verband bezahlt wird, hängt ein Abgang des Stürmers nicht alleine an der Einigung zwischen dem Spieler und Al Hilal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ballon d’Or-Sieger von 2022, der erst im Winter nach Riad gewechselt war, hätte gerne die volle Summe seines Gehalts, um ablösefrei zu wechseln. Als Ersatz beschäftigt sich Al Hilal dem Bericht zufolge mit Ollie Watkins (30) von Europa League-Sieger Aston Villa. Bevor ein neuer Stürmer verpflichtet wird, soll aber zunächst der Benzema-Abgang feststehen.