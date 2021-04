Inter: Conte möchte bleiben

Antonio Conte möchte seine erfolgreiche Arbeit bei Inter Mailand gerne fortsetzen. Nach dem 1:0-Sieg gegen Hellas Verona betonte der 51-Jährige: „Immer bei Null zu beginnen, eine Arbeit zwei bis drei Jahre lang zu machen und dann wieder bei Null zu beginnen, ist ermüdend für einen Trainer wie mich.“

Conte weiter: „Darum möchte ich gerne weitermachen, aber wir müssen am Ende alle sehen, was möglich ist.“ Damit spielt der Italiener auf die finanziell schwierige Situation des Vereins an und fordert eine klare Zukunftsplanung. Nächstes Jahr möchte der Cheftrainer auch in der Champions League angreifen können. Die Nerazzurri stehen kurz vor dem Gewinn der italienischen Meisterschaft, Contes Vertrag läuft noch bis 2022.