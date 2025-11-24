Menü Suche
Schalkes Versäumnis bei Ouédraogo

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Assan Ouédraogo im DFB-Trikot @Maxppp

Schalke 04 hat im Fall von Assan Ouédraogo (19) offenkundig gepennt. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde beim zehn Millionen Euro teuren Verkauf des Toptalents an RB Leipzig per Ausstiegsklausel im Sommer 2024 keine durchaus branchenübliche Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart.

Somit ist klar: Sollte Ouédraogo den nächsten Karriereschritt machen, würde S04 maximal bei einem Wechsel ins Ausland eine Ausbildungsentschädigung erhalten. Der Mittelfeldmann ist mittlerweile deutscher A-Nationalspieler und hat seinen Marktwert vervielfacht. Laut ‚Sky‘ würden nicht einmal 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse reichen, um Ouédraogo aus seinem bis 2029 laufenden Vertrag bei RB herauszukaufen.

