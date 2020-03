Werder gegen Saisonabbruch

Trotz der akuten Abstiegsgefahr hofft Frank Baumann darauf, dass die Saison doch noch zu Ende geführt werden kann. „Wir wünschen uns, dass die Saison zu Ende geht und man die Spiele absolvieren kann“, äußert sich der Geschäftsführer gegenüber der ‚Bild‘. Präsident Hubertus Hess-Grunewald ergänzt: „Ich halte nichts davon, sich hinzustellen und zu sagen: ‚Wir müssen den Spielbetrieb einstellen.‘ Absagen kann man noch zu einem späteren Zeitpunkt.“

Mit vollen Stadien rechnet Baumann hingegen nicht mehr. Wahrscheinlicher sind laut dem Funktionär demnach Geisterspiele: „Wenn wir die Saison zu Ende spielen wollen, wird uns das auch in den nächsten Wochen erwarten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir bis Mitte April eine Situation haben, in der wir in der Bundesliga mit 50 000 oder 80 000 Zuschauern rechnen können.“