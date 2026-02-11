Mainz 05: Halb Europa jagt Top-Talent Potulski

Auf der Tribüne der Mewa Arena bewundern nicht nur die eigenen Fans den Phönix-haften Aufstieg von Mainz 05 unter Cheftrainer Urs Fischer, der den damaligen Tabellenletzten Anfang Dezember übernommen hat und seitdem mit den Rheinhessen auf einer Erfolgswelle reitet. Auch etliche internationale Scouts verfolgen die Spiele der 05er genau.

Doch er Fokus liegt nicht auf der bemerkenswerten Aufholjagd des Klubs, sondern auf einem Toptalent, das sinnbildlich für den Aufbruch steht. Kacper Potulski ist einer der Gewinner des Trainerwechsels. Der 18-Jährige, der erst Ende November seinen ersten Saisoneinsatz für die Profis verzeichnen konnte, hat sich unter dem Schweizer zu einer echten Alternative in der Innenverteidigung entwickelt.

In fünf der acht Spiele unter Fischers Leitung stand der junge Pole in der Startelf, einmal wurde er eingewechselt. Dabei zeigte Potulski starke Leistungen und eine ungewöhnliche Abgeklärtheit.

Schneller entwickelt als gedacht

Erst im Sommer hat der U21-Nationalspieler seinen Kontrakt bei Mainz bis 2028 verlängert. Der Technische Direktor, Meikel Schönweitz, formulierte damals noch hoffnungsvoll: „Er zeichnet sich vor allem durch seinen Ehrgeiz und eine hohe Lernbereitschaft aus. Damit er den nächsten Entwicklungsschritt gehen kann, haben wir ihn bereits jetzt in unsere höchste Ausbildungsmannschaft hochgezogen. Er konnte sich auch schon in Trainingseinheiten und Testspielen bei den Profis zeigen. An dieses Niveau wollen wir ihn sukzessive heranführen.“

Doch das gelang offenbar deutlich schneller als gedacht – und ist auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sowohl der AC Mailand als auch Inter Mailand und Como 1907 bereits Informationen über ihn eingeholt.

Auch England-Klubs sind dran

Auch in der Premier League ist man auf den Abwehrspieler aufmerksam geworden. Der FC Chelsea ist laut dem Bezahlsender interessiert – eine denkbare Option wäre sicherlich die Verpflichtung und anschließende Leihe an Kooperationsklub RC Straßburg. Mit dem von Fabian Hürzeler trainierten Brighton & Hove Albion und dem FC Brentford sind zudem zwei Ligakonkurrenten der Blues an Potulski dran.

Es könnte ein spannender Sommer für Potulski werden, der vorher sicher jedoch zunächst mit Mainz 05 den Klassenerhalt eintüten möchte. Zeigt er dabei weiter gute Leistungen, wird die Schar der Verehrer bis zum Saisonende sicher nicht kleiner werden.