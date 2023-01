BVB-Zukunft: Can ist glücklich, aber unzufrieden

Trotz einer Saison mit geringen Einsatzzeiten denkt Emre Can derzeit nicht über einen Abschied von Borussia Dortmund nach. „Gedanken über meine Zukunft habe ich mir schon gemacht, aber einen konkreten Plan gibt es aktuell nicht“, erläutert Can im Interview mit dem ‚kicker‘.

Er sei „zur Zeit glücklich in Dortmund, der Vertrag läuft noch eineinhalb Jahre. Was danach passiert, ist noch weit weg.“ Beim BVB, betont Can, ist er „glücklich […], im Verein passt es, und ich bin unter anderem auch nah an meiner Familie in Frankfurt. Das passt.“

„Überhaupt nicht zufrieden“

Nur bei vier von 15 Bundesligaspielen stand der defensive Mittelfeldspieler in dieser Saison in Edin Terzics Startformation. Mit dieser Zwischenbilanz ist Can „überhaupt nicht, gar nicht“ zufrieden: „Das war nicht einfach. Ich bin wieder mit einer Verletzung aus dem Urlaub gekommen und war danach gefühlt die ganze Zeit hintendran. Und so habe ich nicht so viel gespielt wie erhofft.“

Nun wolle sich der 29-Jährige „im Training aufdrängen, in den Spielen beweisen – und dann wird es hoffentlich besser.“ An sich selbst stelle er einen höheren Anspruch: „Ich kann viel mehr, das weiß ich. Das wissen auch viele im Verein. Mein Ziel ist es, das wieder abzurufen und dafür Gas zu geben. Vielleicht ist mein Fehler aber auch, dass ich manchmal zu viel will, da muss ich ruhiger werden.“ Heute in einer Woche startet der BVB mit einem Heimspiel gegen den FC Augsburg ins neue Bundesligajahr.