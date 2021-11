Mainz: Lucoqui fällt wochenlang aus

Der 1. FSV Mainz 05 muss in den kommenden Wochen auf Linksverteidiger Anderson Lucoqui verzichten. Wie der Verein mitteilt, hat sich 24-Jährige im Training eine Innenbandverletzung im linken Knie zugezogen, weshalb er rund vier bis fünf Wochen pausieren wird.

In der laufenden Saison kommt Lucoqui auf sieben Bundesliga-Einsätze und erzielte beim 3:0-Erfolg über Greuther Fürth seinen ersten Treffer in Deutschlands höchster Spielklasse. In den vergangenen Wochen hat der Neuzugang aus Bielefeld seinen Stammplatz allerdings an Aarón Martín verloren.