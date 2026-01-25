Menü Suche
Kommentar
Premier League

West Ham: Paqueta vor 41-Mio-Wechsel

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano | Sky Sports
1 min.
Lucas Paquetá in Aktion für West Ham United @Maxppp

Der Wechsel von Lucas Paquetá von West Ham United zu Flamengo nimmt Formen an. Laut Fabrizio Romano hat der brasilianische Klub ein offizielles Angebot in Höhe von 41 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler hinterlegt. Beide Vereine befinden sich bereits seit Wochen in Gesprächen über einen Transfer des 28-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, sind die Verhandlungen bereits sehr weit vorangeschritten. Paquetá ist in Rio geboren und stammt aus der Jugend von Flamengo. Seit 2022 hat der Linksfuß 139 Pflichtspiele für die Hammers bestritten, die in dieser Spielzeit gegen den Abstieg aus der Premier League spielen. Sein Vertrag in London ist noch bis 2027 befristet.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
West Ham
Flamengo
Lucas Paquetá

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
West Ham Logo West Ham United
Flamengo Logo Flamengo Rio de Janeiro
Lucas Paquetá Lucas Paquetá
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert