West Ham: Paqueta vor 41-Mio-Wechsel

Der Wechsel von Lucas Paquetá von West Ham United zu Flamengo nimmt Formen an. Laut Fabrizio Romano hat der brasilianische Klub ein offizielles Angebot in Höhe von 41 Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler hinterlegt. Beide Vereine befinden sich bereits seit Wochen in Gesprächen über einen Transfer des 28-Jährigen.

Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, sind die Verhandlungen bereits sehr weit vorangeschritten. Paquetá ist in Rio geboren und stammt aus der Jugend von Flamengo. Seit 2022 hat der Linksfuß 139 Pflichtspiele für die Hammers bestritten, die in dieser Spielzeit gegen den Abstieg aus der Premier League spielen. Sein Vertrag in London ist noch bis 2027 befristet.