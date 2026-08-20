Der AFC Wrexham zeigt Interesse an Lukas Nmecha von Leeds United. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat der Klub der beiden Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney den „ehrgeizigen Plan gefasst“, den 27-jährigen Angreifer von den Peacocks in die zweitklassige Championship zu lotsen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ältere Bruder von Dortmunds Felix Nmecha (25) war erst im vergangenen Sommer vom VfL Wolfsburg nach Leeds gewechselt. Laut der ‚Daily Mail‘ ist Leeds weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen für den Angriff und könnte daher gewillt sein, Nmecha nach der Verpflichtung eines neuen Stürmers ziehen zu lassen. Allerdings müsste Wrexham ein „angemessenes Angebot unterbreiten“.