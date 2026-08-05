Dzeko: Neue Vertragsdetails enthüllt

Lange stand die Vertragsverlängerung von Edin Dzeko auf der Kippe, nun kommen weitere Details ans Licht. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, stockten die Verhandlungen zunächst, weil die Gehaltsvorstellungen der Berater des 40-Jährigen und die finanziellen Möglichkeiten des FC Schalke 04 weit auseinanderlagen. Erst nachdem Sportvorstand Frank Baumann das persönliche Gespräch mit Dzeko gesucht hatte, kam Bewegung in den Poker.

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Der Bosnier erhält dem Bericht zufolge ein Grundgehalt von rund 900.000 Euro. Hinzu kommen leistungsbezogene Prämien, die das Gesamtgehalt deutlich erhöhen können. Für den Klassenerhalt winken Dzeko demnach weitere 100.000 Euro, außerdem sind Bonuszahlungen für Einsätze und Punktgewinne vereinbart. So könnte der Angreifer trotz seines vergleichsweise niedrigen Fixgehalts zu den Topverdienern der Schalker aufsteigen.