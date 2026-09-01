Überraschender Mainz-Abgang

Der FSV Mainz 05 lässt Andreas Hanche-Olsen ziehen. Der norwegische Innenverteidiger wechselt überraschend in die MLS. Dort schließt er sich Chicago Fire an.

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Hanche-Olsen war vor zweieinhalb Jahren von KAA Gent zu den Rheinhessen gewechselt. Beim Bundesligisten hatte der 29-Jährige viel mit Verletzungspech zu kämpfen. Jetzt wagt er das Abenteuer in Nordamerika.