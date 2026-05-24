Werder: Thioune beantwortet Vertragsfrage

Daniel Thioune lässt die kurze Laufzeit seines bis Sommer 2027 datierten Vertrags kalt. Es sei „nicht wirklich“ ein komisches Gefühl, entgegnet Werder Bremens Trainer auf entsprechende Nachfrage der ‚Bild‘, „bei meiner Freistellung in Düsseldorf lief mein Vertrag noch zweieinhalb Jahre. Der wäre spätestens durch den Abstieg nicht mehr gültig gewesen. Daher plane ich meine Zukunft nicht. Ich tue alles dafür, möglichst lange an einem Ort zu bleiben.“

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Thiounes Kontrakt an der Weser wäre in diesem Sommer ausgelaufen, durch den Klassenerhalt verlängerte sich das Arbeitspapier automatisch um eine weitere Saison. Anfang Februar hatte Thioune beim SVW übernommen, aus 14 Ligaspielen steht ein schwacher Punkteschnitt von 0,93 zu Buche.