RB: Mit Schick in die Champions League

RB Leipzig kann offenbar zumindest für die noch anstehenden Champions League-Spiele mit Patrik Schick planen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kam es am vergangenen Mittwoch zu Gesprächen mit Pavel Paska. Der Spieleragent soll zugesichert haben, dass sein Klient zumindest bis August in Leipzig bleiben wird. Vorbehaltlich der Zustimmung von Schick-Arbeitgeber AS Rom.

Leipzig würde den Tschechen gerne dauerhaft unter Vertrag nehmen. In Rom steht Schick noch bis 2022 unter Vertrag. Die vereinbarte Kaufoption wurde durch die Giallorossi bereits von 29 Millionen auf 20 Millionen Euro reduziert. Julian Nagelsmann stellt klar: „Er hat dieses Jahr viele gute Momente gehabt wir wollen ihn behalten.“