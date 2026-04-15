Allegris zwei Forderungen an Milan

Massimiliano Allegri wird mit dem Posten des italienischen Nationaltrainers in Verbindung gebracht, doch der Coach des AC Mailand hält sich noch bedeckt. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, stellt der 58-Jährige zwei klare Bedingungen an seinen aktuellen Arbeitgeber, um auch in Zukunft Trainer der Rossoneri zu bleiben. Zum einen fordert der Italiener deutliche qualitative und quantitative Verstärkungen im Kader, zum anderen verlangt er mehr Mitspracherecht bei Transfers.

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Allegri hatte den AC Mailand nach einem enttäuschenden achten Tabellenplatz in der vergangenen Spielzeit im Sommer übernommen und kämpft aktuell um die Champions League-Qualifikation. Um diese positive Entwicklung fortzuführen, stellt der Übungsleiter diese beiden Forderungen. Sollten die Mailänder Verantwortlichen diese erfüllen, sieht Allegri derzeit keinen Grund, ein Engagement als Nationaltrainer Italiens anzunehmen. Der 58-Jährige unterstrich zuletzt seine Ambitionen mit dem Traditionsklub: „Ich habe eine neue Aufgabe bei Milan übernommen. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich bin hier, ich bin glücklich und ich hoffe, lange hier zu bleiben. Wir haben mit dem Ziel begonnen, in die Champions League zurückzukehren, einen faszinierenden Wettbewerb, in dem ich gerne mit Milan spielen würde.“