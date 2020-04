Freiburg-Angebot: Toptalent Soto in die Bundesliga?

Sebastian Soto könnte in der nächsten Saison in der Bundesliga zu sehen sein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegt dem 19-jährigen US-Amerikaner ein Angebot des SC Freiburg vor. Zwar zeigen auch MLS- und Eredivisie-Klubs Interesse am Stürmer, der stehe jedoch „vorm Karriere-Sprung in die erste Liga“.

Eine Ablöse wird für Soto nicht fällig, da sein Vertrag in Hannover ausläuft. Einen Profivertrag hat der 19-Jährige seit seinem Wechsel im Sommer 2018 bei den 96ern nie unterschrieben. Nach wie vor bezieht er das Gehalt eines Jugendspielers.

Toptalent ohne Einsatzzeit

In der Profimannschaft der Niedersachsen konnte sich Soto bisher aber auch nicht durchsetzen. Nur 16 Minuten stand der Nachwuchsstürmer in der aktuellen Spielzeit für die Hannoveraner auf dem Platz.

Dennoch genießt der US-Amerikaner den Ruf eines großen Talents. Bei der U20-Weltmeisterschaft 2019 traf Soto viermal. Spätestens seitdem ist sein Name nicht nur Branchenexperten ein Begriff. Schon bald könnte er sich in der Bundesliga einem noch größeren Publikum präsentieren.