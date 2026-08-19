Der VfL Bochum will sich im zentralen Mittelfeld verstärken. Wie die ‚Marca‘ berichtet, ist bei Deportivo A Coruña ein Angebot für Charlie Patiño eingegangen. Der ehemalige englische U21-Nationalspieler steht beim spanischen Aufsteiger noch bis 2028 unter Vertrag.

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Zu Beginn seiner Profikarriere galt Patiño beim FC Arsenal als großes Talent, erzielte in einem seiner beiden Einsätzen für die Gunners sogar einen Treffer. Anschließend stagnierte die Karriere aber etwas. Mit 22 könnte sie jetzt in der 2. Bundesliga wieder an Fahrt gewinnen.