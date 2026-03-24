Wolfsburg: Arnolds Plan im Abstiegsfall

Kapitän Maximilian Arnold würde offenbar auch im Falle des Abstiegs beim VfL Wolfsburg an Bord bleiben. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller Zeitung‘ berichten, ist aus dem Umfeld des Mittelfeldspielers zu hören, dass er den Gang in die zweite Liga mit antreten und den direkten Wiederaufstieg in Angriff nehmen würde. Der 31-Jährige wolle sich seiner Verantwortung nicht entziehen.

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2009 war Arnold aus der Jugend von Dynamo Dresden in den Wölfe-Nachwuchs gewechselt, für die Profis bestritt er seit Ende 2011 beeindruckende 472 Einsätze (49 Tore, 60 Vorlagen). Ende November verlängerte der Linksfuß seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2028. Aktuell bereitet Arnold dem VfL jedoch größere Sorgen, seit mehreren Wochen plagt sich der Stratege mit Beschwerden im Leisten- und Adduktorenbereich, weshalb er zuletzt nur minutenweise mitwirken konnte.