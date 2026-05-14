Köln erwartet frische Urbig-Millionen

Der Transfer von Jonas Urbig zum FC Bayern zahlt sich für den 1. FC köln weiter aus. Wie der ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘ berichtet, hat sich die ursprüngliche Ablöse von sieben Millionen Euro bereits auf neun Millionen Euro erhöht. Grund hierfür sind vor allem die 30 Pflichtspiele, die der 21-Jährige mittlerweile für den Rekordmeister absolviert hat.

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Doch damit nicht genug: Insgesamt soll sich die Gesamtsumme auf bis 15 Millionen Euro erhöhen können. Das Kölner Augenmerk soll sich dabei vor allem auf die Nationalmannschaft richten. Wie die Lokalzeitung weiter ausführt, würde durch den ersten Pflichtspieleinsatz unter Julian Nagelsmann eine Nachzahlung von über einer Million Euro fällig werden.