Bisherige Leistung: 3/6

Auf dem Platz ist es bislang noch keine Märchenstory: In seinen ersten Monaten beim FC Schalke verfolgt Robin Gosens das Verletzungspech. Nachdem der Linksverteidiger erst mit Teamkollege Soufiane El-Faouzi (24) mit den Köpfen zusammengestoßen war, kam es vor der Länderspielpause zum Crash mit Keeper Loris Karius (33). Gosens kämpfte sich aber jeweils schnell zurück.

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Stand der Routinier auf dem Rasen, machte er seine Sache solide. Sein Topniveau erreichte Gosens dabei allerdings zu selten. Immerhin: Schalkes bislang einzigen Saisonsieg am dritten Spieltag gegen Union Berlin (3:1) leitete er mit einer schönen Direktabnahme zur Führung ein. Ansonsten hat der gebürtige Emmericher sportlich noch Luft nach oben.

Potenzielle Leistung: 5/6

Potenziell kann Gosens seinem Herzensverein noch mehr geben. Als 24-facher deutscher Nationalspieler bringt er enorme Erfahrung, Führungsstärke und offensive Qualität mit. Findet Gosens zu seiner Bestform, kann er für den Bundesliga-Aufsteiger ein wichtiger Leistungsträger sein.

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Preis/Leistung: 5/6

Den Schalkern gelang mit der Verpflichtung ein Schnäppchen. Gosens wurde zunächst per günstige Leihe von der AC Florenz geholt. Die Knappen gingen mit dem Deal wenig Risiko. Der bekennende S04-Fan zählt zwar zu den Topverdienern, verzichtet für das Engagement beim Ruhrpottklub aber auf viel Geld. Gosens kassiert geschätzt rund 1,3 Millionen Euro pro Saison.

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Erwartungen erfüllt: 3/6

Der Linksfuß hat schon wenige Monate nach Ankunft eine wichtige Rolle in der Mannschaft von Miron Muslic inne, könnte auf dem Platz jedoch noch mehr Einfluss nehmen. Vom früheren DFB-Profi darf man noch mehr erwarten. Die Mentalität stimmt bei Gosens, ein echter Unterschiedsspieler ist er für die Königsblauen bislang allerdings noch nicht.

Wiederverkaufswert: 2/6

Bis Saisonende steht Gosens auf Schalke leihweise unter Vertrag. Im Anschluss könnte eine Kaufpflicht in Höhe von etwas mehr als einer Million Euro greifen. Voraussetzung ist, dass der Klassenerhalt gelingt und Gosens eine bestimmte Anzahl an Einsätzen absolviert. Einen großen Wiederverkaufswert hat der inzwischen 32-Jährige aber ohnehin nicht mehr.

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Taktischer Fit: 4/6

Nachdem der Verbleib des letztjährigen Leihspielers Moussa Ndiaye (24/jetzt Werder Bremen) nicht zustande gekommen war, fanden die Schalker in Gosens den gesuchten Linksverteidiger. Am stärksten ist der ehemalige Unioner wohl als Schienenspieler vor einer Dreierkette. S04-Coach Muslic stellte zuletzt auf eine Viererkette um. Auch wenn Gosens in diese vielleicht nicht perfekt passt, findet er auch dort seinen Platz auf der linken Defensivseite.

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