Nächster Tuchel-Job: Viele Optionen, klare Vorstellungen

Nach wie vor zieht es Thomas Tuchel zurück in die englische Premier League. Diese Präferenz nennt auch die ‚Sport Bild‘ in ihrer heutigen Ausgabe und bringt eine Rückkehr zum FC Chelsea ins Spiel. Die Spur zu Tuchels Wunschziel Manchester United sei dagegen etwas kälter geworden, da viel auf eine weitere Zusammenarbeit mit Erik ten Hag hindeute.

Tuchel wurde zuletzt auch schon recht konkret mit einem Engagement beim FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der 50-Jährige selbst soll dem aber skeptisch gegenüberstehen. „Die Machtstrukturen seien mindestens genauso kompliziert wie in München“, heißt es. Hinzu komme die Sprachbarriere.

Die gäbe es fraglos auch bei einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Einen Job dort schließt Tuchel laut der ‚Sport Bild‘ ebenso aus wie die Übernahme einer Nationalmannschaft. Der aktuelle Bayern-Coach will auch künftig weiter einen Verein trainieren. Am liebsten schon in der kommenden Saison. Und am allerliebsten in England.