Korkut spricht über Erwartungen an Björkan

Fredrik André Björkan von FK Bodo/Glimt verstärkt ab Januar die Mannschaft von Hertha BSC. Im ‚kicker‘ dämpft Tayfun Korkut die Erwartungen an den neuen Linksverteidiger: „Es ist ein neues Land, eine neue Liga. Er muss ankommen und sich erst mal an alles gewöhnen.“ Trotzdem bringe er „viel Dynamik und ein hohes Pensum“ mit, so der Trainer des Hauptstadtklubs.

Auch Geschäftsführer Fredi Bobic sieht in Björkan eine Verpflichtung mit viel Potenzial: „Fredrik hat bei Bodö/Glimt eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Er ist ein sehr explosiver Spieler mit großem Drang nach vorn.“ Der 23-Jährige soll den Aussagen von Korkut und Bobic entsprechend offensiver agieren als seine Konkurrenten Marvin Plattenhardt (29) und Maximilian Mittelstädt (24), denen in der Vergangenheit zuweilen der Angriffsdrang abging.