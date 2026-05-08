VfL Wolfsburg: Eriksen flirtet mit anderem Klub

Christian Eriksen kokettiert mit einer Rückkehr zu Ajax Amsterdam. „Auf jeden Fall“, bekräftigte der 34-Jährige bei einer Veranstaltung von Ajax Life auf die Nachfrage des Moderators, ob er sich ein zweites Engagement in der Johan-Cruijff-Arena vorstellen könne. Zwischen 2010 und 2013 hatte der Däne mehr als 160 Pflichtspiele für die Niederländer bestritten. Über die Stationen Tottenham Hotspur, Inter Mailand, FC Brentford und Manchester United war der 149-malige Nationalspieler im vergangenen Sommer zum VfL Wolfsburg gewechselt.

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Mit den Wölfen befindet sich Eriksen zum ersten Mal in einer Karriere im Abstiegskampf. Zwei Spieltage vor Schluss belegt der Klub aus der Autostadt den Relegationsrang der Bundesliga. Mit dem FC Bayern München wartet am morgigen Samstag (18:30 Uhr) eine schwere Aufgabe, bevor es am abschließenden Spieltag gegen den Tabellenvorletzten FC St. Pauli ins direkten Abstiegsduell geht. Eriksens Kontrakt ist noch bis 2027 befristet, derzeit ist jedoch unklar, ob der Spielmacher auch bei einem Abstieg in der kommenden Spielzeit im Wolfsburger Trikot auflaufen würde.