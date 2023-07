Ex-Leipziger Samardzic mit neuem Klub einig

In den Poker um Lazar Samardzic kommt Bewegung. Wie Gianluca Di Marzio vermeldet, liegt Udinese Calcio ein erstes Angebot für den Mittelfeldspieler vor. Absender ist Inter Mailand. Der Tabellendritte der abgelaufenen Saison biete 15 Millionen Euro Ablöse und Inter-Profi Giovanni Fabbian (20) samt Rückkaufklausel an.

Laut Fabrizio Romano sind sich Nerazzurri mit Samardzic selbst sogar schon über die persönlichen Vertragsmodalitäten einig. Erst gestern berichtete ‚Sky‘, dass der Linksfuß auch beim VfL Wolfsburg auf dem Zettel steht. Der Bundesligist habe sich Informationen über den 21-Jährigen eingeholt. Udinese Calcio, wo Samardzic bis 2026 unter Vertrag steht, soll 20 Millionen Euro fordern.

Für nur drei Millionen war der gebürtige Berliner und zweifache serbische Nationalspieler im August 2021 von RB Leipzig in die Serie A gewechselt. In der vergangenen Saison kam Samardzic in 37 von 38 möglichen Serie A-Spielen zum Einsatz, erzielte fünf Tore und gab vier Assists.