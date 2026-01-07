Füllkrug-Klausel günstiger als gedacht

Der Leihwechsel des verletzungsgeplagten Niclas Füllkrug von West Ham United zum AC Mailand zu Jahresbeginn kam etwas überraschend, ergibt aber für alle Parteien Sinn. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sicherten sich die Rossoneri ein echtes Schnäppchen. Denn die Kaufoption für den 32-Jährigen soll nicht, wie zunächst angenommen, bei zehn Millionen Euro liegen, sondern lediglich bei „rund fünf Millionen Euro“. Die Hammers hatten im Sommer 2024 noch 27 Millionen Euro für den Mittelstürmer an Borussia Dortmund überwiesen. Dort kam Füllkrug jedoch verletzungsbedingt kaum zum Zug.

Bis zum Saisonende möchte der Rechtsfuß sich für eine Weiterverpflichtung beim aktuellen Tabellenzweiten der Serie A und zudem für ein Ticket in Julian Nagelsmanns WM-Kader empfehlen: „Dieser Verein mit diesem großen Namen und dieser großen Strahlkraft ist emotional unfassbar für mich. Es bedeutet mir sehr viel, wenn ich das Milan-Trikot überziehe. Mein Ziel ist es, bei der WM 2026 dabei zu sein. Aber mein Fokus liegt auf den Dingen, die ich beeinflussen kann: Das ist meine Leistung im Klub.“