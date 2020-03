Nemanja Matic wird auch in der kommenden Saison das Trikot von Manchester United tragen. Wie der englische Rekordmeister mitteilt, hat man eine Option zur Vertragsverlängerung bis 2021 gezogen.

Mit der Unterbrechung eines Spiels, bei dem er krankheitsbedingt fehlte, stand der 31-Jährige in der Premier League seit dem Jahreswechsel immer in der Startelf. Zu den 109 Spielen, die Matic seit 2017 für Manchester bestritten hat, werden in Zukunft noch ein paar hinzukommen.