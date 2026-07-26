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Bundesliga

Zwei Angebote: Der Favorit bei Brandt

Julian Brandt hat zwei konkrete Angebote vorliegen. Ein Verein befindet sich in der Favoritenrolle.

von David Hamza - Quelle: Sky Sports
1 min.
Julian Brandt klopft sich auf das BVB-Logo @Maxppp

Im Rennen um den ablösefreien Julian Brandt (30) legen sich vor allem zwei Klubs ins Zeug. ‚Sky Sports‘ bestätigt Berichte, dass Leeds United dem Ex-Dortmunder ein Vertragsangebot vorgelegt hat. Zudem soll Ajax Amsterdam eine Offerte abgegeben haben.

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Brandt bevorzuge nach aktuellem Stand einen Wechsel zu Leeds. Die Vorstellung, in der Premier League zu spielen, fasziniere ihn. Vater und Berater Jürgen Brandt soll zu Monatsbeginn an der Elland Road gewesen sein, um sich mit Leeds auszutauschen. Die Gespräche laufen laut ‚Sky Sports‘ weiter.

Grundsätzlich stehe Brandt auch einem Transfer in die Serie A offen gegenüber, eine heiße Spur nach Italien gibt es derzeit aber nicht. Nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund ist der offensive Mittelfeldspieler ablösefrei auf dem Markt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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