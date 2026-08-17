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Busquets kehrt zu Barça zurück

von Julian Jasch
1 min.
Sergio Busquets @Maxppp

Sergio Busquets bleibt dem Fußballgeschäft nach seiner aktiven Karriere erhalten. Der 38-Jährige wird künftig als Co-Trainer für die Zweitvertretung des FC Barcelona tätig sein. Dort verstärkt er das Team von Chefcoach Juliano Belletti.

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Busquets hing im Januar nach zweieinhalb Jahren bei Inter Miami seine Fußballschuhe an den Nagel. Zuvor war er von 2008 bis 2023 für den FC Barcelona aktiv, gewann als einer der besten Sechser seiner Zeit unter anderem dreimal die Champions League und wurde mit Spanien Welt- und Europameister.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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