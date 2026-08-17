Sergio Busquets bleibt dem Fußballgeschäft nach seiner aktiven Karriere erhalten. Der 38-Jährige wird künftig als Co-Trainer für die Zweitvertretung des FC Barcelona tätig sein. Dort verstärkt er das Team von Chefcoach Juliano Belletti.

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Sergio Busquets s’incorpora al Barça Atlètic com a tècnic assistent



La llegenda blaugrana torna al Club i s’integra en l’equip de treball de Juliano Belletti mentre realitza el curs d’entrenador



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Busquets hing im Januar nach zweieinhalb Jahren bei Inter Miami seine Fußballschuhe an den Nagel. Zuvor war er von 2008 bis 2023 für den FC Barcelona aktiv, gewann als einer der besten Sechser seiner Zeit unter anderem dreimal die Champions League und wurde mit Spanien Welt- und Europameister.