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Serie A

DFB-Kader: Klopp holt einen Rückkehrer

von Remo Schatz - Quelle: ran
Yann Bisseck im Einsatz @Maxppp

Unter Julian Nagelsmann war Yann Bisseck außen vor, Nachfolger Jürgen Klopp hält aber offenbar größere Stücke auf den Innenverteidiger. Wie ‚ran‘ berichtet, gehört der 25-Jährige von Inter Mailand zum 40-Mann-Kader, der am morgigen Donnerstag für die anstehenden Nations League-Spiele nominiert wird.

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Unter Nagelsmann hatte Bisseck zwar in der DFB-Elf debütiert, allerdings blieb es beim bislang einzigen Einsatz vor über eineinhalb Jahren gegen Italien (3:3). Mit den Nerazzurri gewann der gebürtige Kölner zweimal den Scudetto und erreichte das Champions League-Finale.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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