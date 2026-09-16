Unter Julian Nagelsmann war Yann Bisseck außen vor, Nachfolger Jürgen Klopp hält aber offenbar größere Stücke auf den Innenverteidiger. Wie ‚ran‘ berichtet, gehört der 25-Jährige von Inter Mailand zum 40-Mann-Kader, der am morgigen Donnerstag für die anstehenden Nations League-Spiele nominiert wird.

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Welcher Verteidiger hätte sich sein DFB-Debüt am meisten verdient? Elias Baum (20/Eintracht Frankfurt) Philipp Treu (25/SC Freiburg) Hennes Behrens (21/FC Augsburg) Tom Rothe (21/Union Berlin) Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart) Jeff Chabot (28/VfB Stuttgart) Noahkai Banks (19/FC Augsburg) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Unter Nagelsmann hatte Bisseck zwar in der DFB-Elf debütiert, allerdings blieb es beim bislang einzigen Einsatz vor über eineinhalb Jahren gegen Italien (3:3). Mit den Nerazzurri gewann der gebürtige Kölner zweimal den Scudetto und erreichte das Champions League-Finale.