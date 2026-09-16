Serie A
DFB-Kader: Klopp holt einen Rückkehrer
@Maxppp
Unter Julian Nagelsmann war Yann Bisseck außen vor, Nachfolger Jürgen Klopp hält aber offenbar größere Stücke auf den Innenverteidiger. Wie ‚ran‘ berichtet, gehört der 25-Jährige von Inter Mailand zum 40-Mann-Kader, der am morgigen Donnerstag für die anstehenden Nations League-Spiele nominiert wird.
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Welcher Verteidiger hätte sich sein DFB-Debüt am meisten verdient?
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Unter Nagelsmann hatte Bisseck zwar in der DFB-Elf debütiert, allerdings blieb es beim bislang einzigen Einsatz vor über eineinhalb Jahren gegen Italien (3:3). Mit den Nerazzurri gewann der gebürtige Kölner zweimal den Scudetto und erreichte das Champions League-Finale.
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