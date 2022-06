Hertha: Drei Jahre für Kenny

Jonjoe Kenny soll bei Hertha BSC einen Vertrag bis Sommer 2025 erhalten. Die Vertragslaufzeit kolportiert der ‚kicker‘. Am heutigen Dienstag wird der englische Rechtsverteidiger zum Medizincheck erwartet. Im Anschluss soll er ein entsprechendes Arbeitspapier unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kenny erwarb sich durch gute Leistungen während seiner Leihe bei Schalke 04 in der Saison 2019/20 Ansehen in der Bundesliga. Eine Festverpflichtung gelang den Königsblauen aus monetären Gründen nicht, deshalb lief der 25-Jährige zunächst weiter für seinen Heimatklub FC Everton auf. In der vergangenen Spielzeit bestritt er 21 Partien für die Toffees.