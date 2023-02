Chelsea: Zwei Endspiele für Potter?

Anfang September folgte Graham Potter beim FC Chelsea auf den entlassenen Thomas Tuchel. 18 Millionen Euro Ablöse machten den 47-Jährigen zum zweitteuersten Trainer nach Julian Nagelsmann. Ein Marktwert, den sich Potter während seiner Amtszeit bei Brighton & Hove Albion erarbeitet hatte.

Anknüpfen konnte der neue Blues-Trainer an seine erfolgreichen Tage bei den Seagulls noch nicht, Chelseas Zwischenbilanz fällt trotz Transferausgaben von über 600 Millionen Euro verheerend aus: Platz zehn in Liga, Aus in allen Pokalwettbewerben und nach dem 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Borussia Dortmund auch in der Champions League mit dem Rücken zur Wand.

Leeds und Dortmund warten

Der ‚Telegraph‘ berichtet nun, dass es für Potter nach nur sechs Monaten schon wieder eng wird. Die nächsten beiden Spiele könnten entscheidenden Charakter haben, so die Stimmungslage an der Stamford Bridge. Am Samstag (16 Uhr) ist der Tabellen-17. Leeds United in London zu Gast.

Noch wichtiger, da die letzte Chance auf einen Titel, dürfte für Potter und Chelsea das Aufeinandertreffen mit dem BVB sein. Am nächsten Dienstag (21 Uhr) steht das Rückspiel in der Königsklasse auf dem Programm. Für Potter heißt es dann „make or break“, so der ‚Telegraph‘.