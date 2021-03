Milan: United offen für Dalot-Transfer

Manchester United zeigt sich offen für einen Verkauf von Diogo Dalot (21). Das berichtet die ‚Daily Mail‘ und merkt an, der Außenverteidiger sei im Old Trafford in Ungnade gefallen. Trotz Dalots ansteigender Formkurve während seiner temporären Beschäftigung beim AC Mailand wollen die Red Devils im Sommer eine dauerhafte Lösung für ihn finden.

Wie der Berater des Portugiesen gegenüber ‚Calciomercato.it‘ äußert, fühlt sich Dalot bei den Rossoneri sehr wohl. Gespräche haben derzeit noch keine stattgefunden, sollen aber „zur richtigen Zeit“ anstehen, so der Agent. Wettbewerbsübergreifend kam der Rechtsfuß in der laufenden Saison in 20 Spielen für Milan zum Einsatz. Dabei steuerte er zwei Tore und zwei Vorlagen zum Erfolg seiner Mannschaft bei.