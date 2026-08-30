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Bundesliga

Werder-Schock: Stage fällt monatelang aus

von Dominik Schneider - Quelle: werder.de
3 min.
Jens Stage im Training @Maxppp

Der SV Werder Bremen muss einen großen Schock verkraften. Wie die Grün-Weißen mitteilen, hat sich Jens Stage eine schwerwiegende Verletzung zugezogen. Aus der offiziellen Meldung des Bundesligisten geht die Diagnose hervor: Muskelverletzung im Oberschenkel.

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Der 29-jährige Leistungsträger wird den Bremern „mehrere Monate“ fehlen. In den vergangenen Wochen buhlte die TSG Hoffenheim um den Dänen. Ein Transfer erwies sich für die Kraichgauer aber als zu kostspielig. Bei Werder freute man sich über den Verbleib des Mittelfeldspielers, der jetzt in diesem Jahr wohl nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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