Zweite Chance für Bayer: Kommen Rashica & Kolasinac im Winter?

Der Deadline Day war für die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen ein Tag zum Vergessen. Die gewünschte Offensivverstärkung sollte Milot Rashica werden. Der Transfer des Werder-Stürmers scheiterte peinlich knapp.

In der Defensive versuchte Bayer erfolglos, Linksverteidiger Wendell bei einem anderen Klub unterzubringen. Der 27-Jährige sollte Platz für Sead Kolasinac vom FC Arsenal schaffen, doch ohne Wendell-Abgang gab es für die Werkself auch keine Verstärkung hinten links.

Fast schon unter dem Radar flogen die Personalien Aleksandar Dragovic und Panagiotis Retsos. Während Erstgenannter offiziell freigestellt war, um einen neuen Klub zu suchen, aber keinen fand, wird der 22-jährige Grieche als dickes Minusgeschäft in die Bilanzen der Leverkusener eingeben. 2017 für 17,5 Millionen Euro gekommen wurde Retsos an die AS St. Étienne verliehen samt Kaufoption über 6,5 Millionen.

Öffentliche Mutmacher

Eigentlich ausreichend Gründe, um für gedrückte Stimmung unterm Bayer-Kreuz zu sorgen, doch zumindest öffentlich zeigen sich die Verantwortlichen mit der getätigten Transferarbeit zufrieden. „Wir sind bereit. Wichtig war, dass wir Patrik Schick und Santiago Arias bekommen haben“, so Geschäftsführer Rudi Völler in der ‚Sport Bild‘.

Sein Sportdirektor stimmt in der ‚Rheinischen Post‘ zu. „Ich finde, dass wir sehr verantwortungsvoll agiert haben, denn die Effekte der Pandemie waren in den vergangenen Monaten massiv – und werden es auf absehbare Zeit auch bleiben“, so Simon Rolfes, der verkündet: „Ich sehe keinen Grund, unsere Saisonziele runterzuschrauben.“

Alles gut also bei Bayer? Wohl kaum. Die Außenverteidigung ist schon seit längerer Zeit die eklatante Schwachstelle des Teams, die nun nur zur Hälfte geschlossen werden konnte. Zudem zeigte sich die Offensive in den ersten drei Bundesliga-Spielen nach den Abgängen von Kai Havertz und Kevin Volland handzahm. Peter Bosz forderte deshalb wiederholt öffentlich Verstärkungen.

Die hat er nun nicht bekommen. Dass die Atmosphäre zwischen Trainer und Sportlicher Leitung nun angespannt ist, glaubt Rolfes nicht: „Wir haben natürlich mit ihm darüber gesprochen, was wir machen können und was nicht. Er wusste immer Bescheid.“

Blick gen Winter

Dennoch werden Bosz und je nach Saisonverlauf unterschiedlich große Teile des Umfelds erwarten, dass Bayer auf dem Wintertransfermarkt Verpasstes nachholt. Dass man die Möglichkeit in Betracht zieht, bestätigte Völler bereits.

Ob dann aber Kolasinac und Rashica mit Verspätung in Leverkusen aufschlagen, ist fraglich. Beide wurden erst spät in der Transferperiode zu Wunschspielern – der Stürmer erst wenige Stunden vor der Deadline. Ein klares Indiz dafür, dass die Werkself eigentlich andere Kandidaten auf dem Schirm hatte und erst nach Absagen beim Duo Kolasinac/Rashica landete.

So haben die Bayer-Verantwortlichen nun drei bis vier Monate Zeit, um neue Kandidaten ausfindig zu machen und von einem Wechsel ins Rheinland zu überzeugen. Der nächste Deadline Day sollte dann aber möglichst kein Tag zum Vergessen werden.