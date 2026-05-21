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Weltmeisterschaft

WM-Kader: Klarheit bei Sané

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Leroy Sané im DFB-Trikot @Maxppp

Offenbar darf sich Leroy Sané (30) über eine Teilnahme bei der diesjährigen WM freuen. ‚Sky‘ berichtet, dass der Offensivspieler von Galatasaray von Julian Nagelsmann in den Kader berufen wurde.

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Sané sammelte in seiner ersten Saison in der Süper Lig zwölf Scorerpunkte (sieben Treffer, fünf Vorlagen) in 28 Einsätzen. Damit konnte er den Bundestrainer anscheinend von einer Nominierung überzeugen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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