Vertrauensfrage: Tedesco blickt auf RB-Zeit zurück

Vor drei Jahren musste Domencio Tedesco nicht ganz ohne Störgeräusche RB Leipzig verlassen. Im Interview mit ‚The Athletic‘ erklärt der 40-Jährige, wie es dazu gekommen ist: „Der Verein wollte meinen Vertrag zu Beginn des Sommers verlängern – aber ich wollte abwarten und sehen, wie sich die Zusammenarbeit entwickelt. Das schien die Vereinsführung etwas zu überraschen.“

In der Folge habe es Meinungsverschiedenheiten gegeben, auch in Sachen Transfers. „Ich wollte, dass die Mannschaft so bleibt, wie sie war. Wenn man erfolgreich ist, gibt es meiner Meinung nach keinen großen Grund, die Mannschaft zu verändern. Aber am Ende war es doch eher so … Es war eine Frage des Vertrauens, das im Fußball sehr wichtig ist.“ Mittlerweile ist Tedesco bei Fenerbahce und hat mit dem Klub aus Istanbul einen Lauf. In seinen ersten 15 Spielen musste er nur gegen Dinamo Zagreb in der Europa League eine Niederlage hinnehmen (1:3), ferner gab es neun Siege und fünf Remis.