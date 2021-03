PSG: Bedient sich Pochettino bei United?

Paris St. Germain treibt die Planungen für das kommende Transferfenster voran und sondiert den Markt bezüglich Neuverpflichtungen. Weit oben auf der Agenda bei PSG steht dabei ein Ersatz für Keylor Navas. Wie die britische ‚Sun‘ berichtet, spricht sich Trainer Mauricio Pochettino für eine Verpflichtung von David de Gea von Manchester United aus.

PSG sei schon länger an dem Spanier interessiert, allerdings schien ein Transfer in der Vergangenheit nicht realisierbar. Paris sei einer der wenigen Klubs, die das Gehalt des Keepers stemmen könnten. Der spanische Nationalspieler steht seit 2011 für United zwischen den Pfosten. Sein Vertrag im Old Trafford ist noch bis 2023 datiert.