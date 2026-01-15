Mega-Klausel: Atlético verlängert mit Simeone

Giuliano Simeone bleibt Atlético Madrid treu. Wie die Colchoneros bekanntgeben, unterzeichnet der Offensivspieler einen neuen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach enthält das Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro.

Der 23-Jährige gehört bei den Rojiblancos zum Stammpersonal. Neben seinen offensiven Fähigkeiten wird der Trainersohn auch für seine Arbeit gegen den Ball geschätzt.