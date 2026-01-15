Menü Suche
La Liga

Mega-Klausel: Atlético verlängert mit Simeone

von Luca Hansen - Quelle: atleticodemadrid.com
Giuliano Simeone faltet die Hände @Maxppp

Giuliano Simeone bleibt Atlético Madrid treu. Wie die Colchoneros bekanntgeben, unterzeichnet der Offensivspieler einen neuen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach enthält das Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro.

Atlético de Madrid
Giuliano renueva hasta 2030 🤩
Der 23-Jährige gehört bei den Rojiblancos zum Stammpersonal. Neben seinen offensiven Fähigkeiten wird der Trainersohn auch für seine Arbeit gegen den Ball geschätzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
