Menü Suche
Kommentar 3
Bundesliga

Demichelis zum Siegen verdammt

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Martín Demichelis im Trianing bei RB Leipzig @Maxppp

Nach dem Desaster gegen den FC Bayern (1:6) wächst der Druck auf Martín Demichelis wieder. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind gegen die SV Elversberg, den FC Schalke und Rot-Weiss Essen im Pokal drei Siege nötig, um die „zunehmenden Zweifel an seiner Tauglichkeit zu bekämpfen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte das Vorhaben nicht gelingen, könnte der Argentinier schon mit dem Rücken zur Wand stehen. RB ist mit drei Siegen und drei Niederlagen in die Bundesliga-Saison gestartet, hinkt insgesamt den Ansprüchen auch fußballerisch hinterher. Am Mittwoch (21 Uhr) steht zunächst das schwere Champions League-Auswärtsspiel bei Real Madrid an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Martín Demichelis

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Martín Demichelis Martín Demichelis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert