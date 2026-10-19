Nach dem Desaster gegen den FC Bayern (1:6) wächst der Druck auf Martín Demichelis wieder. Wie der ‚kicker‘ berichtet, sind gegen die SV Elversberg, den FC Schalke und Rot-Weiss Essen im Pokal drei Siege nötig, um die „zunehmenden Zweifel an seiner Tauglichkeit zu bekämpfen“.

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Sollte das Vorhaben nicht gelingen, könnte der Argentinier schon mit dem Rücken zur Wand stehen. RB ist mit drei Siegen und drei Niederlagen in die Bundesliga-Saison gestartet, hinkt insgesamt den Ansprüchen auch fußballerisch hinterher. Am Mittwoch (21 Uhr) steht zunächst das schwere Champions League-Auswärtsspiel bei Real Madrid an.