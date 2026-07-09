Einigung: Adeyemi-Transfer kurz vor dem Abschluss

Die Kaufoption für Leihspieler Marcus Rashford (28/Manchester Untied) ließ der FC Barcelona verstreichen. Stattdessen haben die Katalanen einen anderen Flügelflitzer ins Visier genommen: Karim Adeyemi (24).

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Informationen von ‚Jijantes‘ zufolge arbeitet Barça an der Verpflichtung des Angreifers von Borussia Dortmund. Mehr noch: Cheftrainer Hansi Flick habe schon grünes Licht gegeben, der Transfer stehe kurz vor dem Abschluss.

Darüber hinaus berichtet die ‚Marca‘ von einer Einigung zwischen Adeyemi und den Blaugrana. Fabrizio Romano ergänzt, dass der spanische Meister ein offizielles Angebot beim BVB für den Linksfuß eingereicht hat. Zudem legt sich Romano fest: Adeyemi wolle sich in diesem Sommer ausschließlich Barcelona anschließen.

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Wie viel bietet Barça?

Nun wartet man in Spanien auf eine Antwort aus Dortmund. Bei den Schwarz-Gelben wird Adeyemi, der kürzlich in sein letztes Vertragsjahr eingebogen ist, seit geraumer Zeit als Abgangskandidat gehandelt. Dem Vernehmen nach verlangt der Bundesligist rund 50 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler (elf Länderspiele). Bleibt abzuwarten, ob sich das Barça-Angebot in diesen Sphären bewegt.