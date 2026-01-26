Bundesliga
Bundesliga: Die FT-Topelf des 19. Spieltags
Der FC Augsburg überrascht am 19. Spieltag den FC Bayern und stellt auch den Spieler des Spieltags. Leipzig, Dortmund und Mainz sind in der FT-Topelf doppelt vertreten.
Spieler des Spieltags: Han-Noah Massengo
Zum ersten Mal in dieser Saison wurde der FC Bayern am Samstag in der Bundesliga geknackt. Der FC Augsburg überraschte den deutschen Rekordmeister in der Allianz Arena und gewann 2:1. Federführend bei der Wende war Han-Noah Massengo. Der 24-Jährige gewann fünf seiner sechs Zweikämpfe und leitete mit einer Passgenauigkeit von 84 Prozent zahlreiche Angriffe ein. Mit seinem Treffer zum 2:1 trug er sich außerdem in die Geschichtsbücher der Fuggerstadt ein.
Die FT-Topelf
Wer war euer Spieler des 19. Spieltags?
Die Ergebnisse im Überblick
- St. Pauli - Hamburger SV 0:0
- FC Bayern - FC Augsburg 1:2
- Leverkusen - Werder Bremen 1:0
- Frankfurt - Hoffenheim 1:3
- FSV Mainz - Wolfsburg 3:1
- Heidenheim - RB Leipzig 0:3
- Union Berlin - Dortmund 0:3
- M’gladbach - Stuttgart 0:3
- SC Freiburg - Köln 2:1
