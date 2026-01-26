Bundesliga: Die FT-Topelf des 19. Spieltags

Spieler des Spieltags: Han-Noah Massengo

Zum ersten Mal in dieser Saison wurde der FC Bayern am Samstag in der Bundesliga geknackt. Der FC Augsburg überraschte den deutschen Rekordmeister in der Allianz Arena und gewann 2:1. Federführend bei der Wende war Han-Noah Massengo. Der 24-Jährige gewann fünf seiner sechs Zweikämpfe und leitete mit einer Passgenauigkeit von 84 Prozent zahlreiche Angriffe ein. Mit seinem Treffer zum 2:1 trug er sich außerdem in die Geschichtsbücher der Fuggerstadt ein.

Die FT-Topelf

