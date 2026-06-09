Anfrage für Ex-Münchner Yildiz

Linksaußen Kenan Yildiz weckt Begehrlichkeiten in der Premier League. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich der FC Arsenal nach einer Verpflichtung des 21-Jährigen erkundigt. Juventus Turin habe allerdings zu verstehen gegeben, dass der türkische Nationalspieler nicht zum Verkauf steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im Februar unterschrieb der gebürtige Regensburger bei der Alten Dame ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier. Die Gunners waren schon im vergangenen Jahr an Yildiz interessiert. Damals hatten auch der FC Chelsea und Real Madrid die Fühler ausgestreckt. Yildiz hatte insgesamt zehn Jahre in der Jugend des FC Bayern verbracht, ehe es ihn vor vier Jahren nach Turin zog. Im März sagte er in einem Interview, dass ihm in München das Vertrauen gefehlt habe.