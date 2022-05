Köther unterschreibt in Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim hat eine Verstärkung für die Offensive an Land gezogen. Aus der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf wechselt Tim Köther an die Brenz. Der 21-jährige Außenstürmer, der bislang zu einem Profi-Einsatz für die Rheinländer kam, unterschreibt einen bis 2025 datierten Vertrag beim Zweitligisten.

„Tim ist uns durch seine nachhaltig starken Leistungen in der Regionalliga West, aber auch bei seinem Zweitliga-Debüt für die Fortuna, äußerst positiv aufgefallen. Er bringt noch viel Potenzial mit und befindet sich in einem sehr entwicklungsfähigen Alter. Deshalb trauen wir ihm zu, bei uns den Sprung in die zweite Liga zu schaffen“, erklärt Vorstandsboss Holger Sanwald.