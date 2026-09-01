Der VfL Bochum bedient sich offenbar beim belgischen Erstligisten KRC Genk. ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, dass Jarne Steuckers (24) vor einer Leihe zum Zweitligisten aus dem Ruhrpott steht. In Kürze dürfte der Medizincheck erfolgen.

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Steuckers ist ehemaliger belgischer U21-Nationalspieler. Als Linksfuß kann er sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel agieren. Für Genk verbuchte er neun Tore und 24 Vorlagen in 83 Pflichtspielen.