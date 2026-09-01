2. Bundesliga
Neuer Bochum-Angreifer im Anflug
@Maxppp
Der VfL Bochum bedient sich offenbar beim belgischen Erstligisten KRC Genk. ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, dass Jarne Steuckers (24) vor einer Leihe zum Zweitligisten aus dem Ruhrpott steht. In Kürze dürfte der Medizincheck erfolgen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Steuckers ist ehemaliger belgischer U21-Nationalspieler. Als Linksfuß kann er sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Flügel agieren. Für Genk verbuchte er neun Tore und 24 Vorlagen in 83 Pflichtspielen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden